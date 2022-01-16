Серябкина рассказала, как справляется с недосыпом в первые месяцы материнства

В ноябре 2021 года певица Ольга Серябкина впервые стала мамой и теперь наслаждает радостями материнства.

Но тягот в этом важном процессе тоже немало. В частности, друзья и поклонники стали часто спрашивать звезду, высыпается ли она.

«Недосып, конечно, есть. И, по-моему, здесь без вариантов. Но это не стрессовый недосып, когда ты уже рвешь на себе волосы и орешь на всех подряд. Я чувствую себя нормально, — поделилась 36-летняя артистка в Instagram. — Мое золотое правило – один раз поспать днем в то же время, что и ребенок, и если это получается, то я чувствую себя отлично».

Ольга поделилась, что старается не допускать, чтобы малыш долго плакал. Она успокаивает маленького Луку песенками – не какими-то конкретными, а просто выдумывает простые мелодии на ходу. У певицы даже появилась идея записать небольшой альбом с треками для малышей.

«Очень важно держать баланс, ведь мама не должна быть уставшей. Об этом говорят все — от врачей до опытных мам, которые познали все на практике. И я плюсую», — пишет Серябкина.

Чтобы не сильно уставать от ухода за ребенком, звезда, по ее признанию, использует автоматические люльку и качалку, которые имитируют движения мамы и управляются через приложение в смартфоне. Благодаря современным технологиям, у Ольги получается совмещать работу и материнство.

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