«Детство должно быть детством»: Навка обрадовалась заказу дочери на Новый год

7-летняя Надя, хоть и живет во взрослом мире фигурного катания, все еще остается ребенком.

7-летняя дочь известной фигуристки Татьяны Навки Надежда тоже увлеклась фигурным катанием. Девочка участвует в соревнованиях и выступает в ледовых шоу своей матери. В частности, она появится в новом проекте «Лебединое озеро».

«У дочери есть занятия музыкой, китайским, английским — это ее работа. Но фигурное катание — пока фаворит. Надя наслаждается им, и это самое главное. Занимается в группе, ездит на сборы. Я даю ей возможность себя реализовать. В свое время такую возможность мне дали мои родители, за что я им безмерно благодарна», — говорит Навка.

Звездная мама отмечает, что ее дочь вполне может стать профессиональной спортсменкой — у нее есть артистизм, харизма, гибкость и уже выработался сильный, лидерский характер. В каждом новом шаге Нади Татьяна узнает юную себя. И если дочь вдруг нацелится на олимпийское золото, мать ее, безусловно, поддержит. Фигуристка говорит, что в детей надо верить и давать им возможность проявить себя.

«Бужу ее рано утром, а она куксится, не хочет вставать… Но открывает глаза и говорит: «Мне надо идти». То есть человек с детства воспитан с чувством ответственности. И я уверена, что эта привычка будет с ней всю жизнь, чем бы она ни занималась, — рассказывает Навка. — Конечно, родителям психологически непросто. С одной стороны, наблюдать, как дети пашут, — это гордость, а с другой — иногда просто невыносимо видеть эти муки. Только став матерью, я поняла, через что прошли мои родители вместе со мной».

В интервью для сайта Teleprogramma.pro, у известной спортсменки спросили, какие подарки юная Надя ждет от Деда Мороза к 2022 году. Татьяна ответила, что при всем своем бойцовском характере девочка попросила кукол и другие игрушки.

«Несмотря на то что дочь уже ходит в школу, игрушки ей по-прежнему важны, чему я несказанно рада. Детство должно быть детством, повзрослеть она успеет всегда», — сказала Навка.

Напомним, новое ледовое шоу звезды «Лебединое озеро» стартует в Москве 25 декабря.

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