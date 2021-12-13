Ким Кардашьян наняла пианиста, чтобы каждое утро декабря будить своих детей живой музыкой

Ким Кардашьян продолжает удивлять. 12 декабря известная во всем мире светская львица выложила в сториз видео с темнокожим пианистом Филипом Корнишем, который играет у нее дома.

Казалось бы, что тут такого? Но этот музыкант нанят звездой телешоу, чтобы каждое (!) утро в течение всего декабря приходить и будить своей игрой детей бизнесвумен. Артист будет исполнять рождественские мелодии, чтобы создавать праздничное настроение в доме Ким и ее малюток.

На что еще 41-летняя Кардашьян готова ради своих детей? В тот же день она показала в сториз, что посмотрела с малышами премьеру мультфильма «Зверопой-2». И попутно устроила дома целый парк, посвященный этой анимационной картине: с фигурками персонажей, шариками, раскрасками, фотозоной, тортом, надувным аттракционом и импровизированной сценой, где ребятня может попеть, представляя себя героями мультика. Сама премьера звезде очень понравилась.

Напомним, что у Ким Кардашьян и ее бывшего мужа, рэпера Канье Уэста, четверо детей: 8-летняя Норт, 6-летний Сейнт, 3-летняя Чикаго и 2-летний Псалм (двое последних – от суррогатной матери). В 2021 году светская львица развелась со своим эпатажным супругом.

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