«Чувствую себя такой молодой»: Уизерспун похвасталась тем, что ее путают с дочерью

В новом интервью 45-летняя голливудская актриса Риз Уизерспун похвасталась, что пользователи социальных сетей часто путают ее с ее же 22-летней дочерью Авой Филлипп. Обе красавицы действительно похожи, будто сестры.

«Мне нравится, когда меня принимают за нее, потому что от этого я чувствую себя такой молодой. Я так горжусь ею. Она действительно живет с этим. Я уверена, что выглядеть так же, как твоя мать, непросто», — рассказала «блондинка в законе» журналу InStyle.

А вот наследница звезды расстраивается, когда ее путают со звездной матерью. В такие минуты актриса советует дочери позвонить и поделиться печалями с Зои Кравиц — ее тоже часто путают с матерью Лизой Боне. Любопытно, что сама Уизерспун не может найти правильных слов поддержки для дочери.

«Это странная ситуация, потому что я не росла знаменитой. Так что она переживает опыт, которого не было у меня, как и мои сыновья. Нам повезло, что у нас есть друзья, которые выросли в Голливуде и могут дать им совет, как сориентироваться», — поделилась актриса.

Уизерспун добавила, что ее дочь много учится, чтобы найти свой путь в жизни. Ну а сама звезда очень много думает о своих детях. По ее словам, успех и богатство — это здорово, но по-настоящему счастливым человека делают семья и чувство отдачи. Это настоящий показатель успеха в жизни, считает актриса.

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Напомним, в первом браке с актером Райаном Филлиппом звезда кино родила дочь Аву и сына Дикона. С 2011 года она замужем за агентом Джимом Тотом, от которого родила третьего ребенка.

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