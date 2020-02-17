«Близнецы»: Риз Уизерспун удивила поклонников снимком с дочерью

Голливудская актриса Риз Уизерспун провела выходные в горах вместе со своей дочерью, 20-летней фотомоделью Авой Филлипп. В своем блоге в Инстаграм звезда опубликовала селфи, на котором они вместе с дочерью улыбаются в камеру. Редкий семейный снимок буквально сразил фолловеров – поклонники засыпали мать и дочь комплиментами и как один повторяли друг друга, мол, мама и дочь похожи между собой как две капли воды:

«Близнецы», «У меня двоится в глазах!», «Ctrl+C — Ctrl+V», «Она выглядит так, как будто может быть твоей близняшкой! Это твоя сестра, Риз?» — недоумевают под фотографией подписчики.

Сходство Уизерспун и ее дочери, как давно считают многие интернет-пользователи, действительно поразительное. У обеих невероятного оттенка голубые глаза и тонкие черты лица. Как говорится, яблоко от яблони.

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К тому же, 43-летняя голливудская дива выглядит гораздо моложе своего возраста и действительно больше походит на сестру-близняшку, чем мать. Согласны?