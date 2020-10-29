«Воспитывали в «антимажорном» духе»: старшая дочь Кеосаяна вспомнила детство

Старшая дочь режиссера Тиграна Кеосаяна — 26-летняя Александра — рассказала, как росла в звездной семье. По детским воспоминаниям девушки, в 90-е ее родителям было тяжело, как и другим россиянам. Она помнит, как папа и мама сидели на кухне и мечтали, как смогут себе что-нибудь купить, если удастся снять такой-то клип или рекламу.

С малых лет девочке устраивали профилактику от звездной болезни.

«Меня воспитывали в «антимажорном» духе, если можно так сказать. На всю жизнь запомнила слова мамы и папы, сказанные однажды: «Саш, все, что с нами происходит и в чем ты так или иначе принимаешь участие, ходишь по красным дорожкам, премьерам, все эти знаменитости, которые у нас бывают и которые нас приглашают, к тебе имеют очень опосредованное отношение». Собственно, я и сама это понимала», — рассказала девушка изданию 7days.

По словам Александры, если бы у нее «поехала крыша» от всего этого, то родители быстро привели бы ее в чувство. Главным в их семье был отец, а с матерью у девочки сложились более близкие отношения. Папу же Саша больше побаивалась.

«Он мог так посмотреть, что сердце проваливалось в пятки. Слов уже не требовалось. Отец нечасто так смотрел и исключительно по делу», — вспоминает девушка.

больше по теме Симоньян поздравила с днем рождения падчерицу от Кеосаяна и не упомянула Хмельницкую Возлюбленная режиссера назвала его старшую дочь блистательной.

Возможно, поэтому она росла самостоятельным и спокойным ребенком. Ее детство было наполнено творческими кружками. Она занималась всем, что определили для нее родители, но бросила музыкальную школу через четыре года, заявив, что у нее нет сил заниматься фортепиано. Родители не стали ругаться и лишь переспросили дочь, уверена ли она, что хочет забросить карьеру музыканта. По иронии судьбы, уже во взрослом состоянии Александра стала певицей под псевдонимом Аша. На одном из своих концертов она даже заставила сурового папу прослезиться.

Напомним, что Кеосаян и Хмельницкая развелись в 2014 году, сейчас у режиссера новая семья, в которой подрастают еще трое наследников.