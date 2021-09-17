«Без «пожалуйста» или «спасибо» она ничего не получает»: Шейк рассказала о воспитании дочери

Супермодель нередко напоминает маленькой наследнице, что у нее самой в детстве была только одна кукла.

В новом интервью всемирно известная супермодель из России Ирина Шейк рассказала о том, в каких традициях воспитывается ее 4-летняя дочь Лея. Звездная мама рассказала, что и она, и отец девочки, актер Брэдли Купер являются очень строгими родителями. Несмотря на свои доходы, бывшие супруги стремятся не разбаловать ребенка.

«Закончив есть, она встает из-за стола, берет тарелку и говорит «спасибо». Без «пожалуйста» или «спасибо» она ничего не получает, — цитирует Шейк журнал Highsnobiety. — Это сложно, потому что у нее так много игрушек. У меня вот была одна кукла, и она у меня хранится до сих пор. Блондинка, голубые глаза, большая русская кукла. Моя бабушка шила для нее одежду. И я всегда объясняю: «Смотри, это моя кукла. У меня была только одна». Или иногда: «У тебя есть эта конфета. Раньше я ела конфеты только на Рождество».

Ирина и ее бывший возлюбленный живут всего в двух кварталах друг от друга, что помогает им выполнять родительские обязанности. После расставания они остались в дружеских отношениях, чтобы воспитывать Лею.

«Он полноценный, практичный отец, а не няня, — говорит Шейк о Купере. — Лея уехала с ним в отпуск почти на две недели, и я им ни разу не позвонила».

Напомним, Ирина и Брэдли состояли в отношениях с 2015 по 2019 годы. А недавно супермодели приписывали новый роман с рэпером Канье Уэстом.

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