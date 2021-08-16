Райан Рейнольдс об отцовстве: «С тремя детьми каждый день похож на предыдущий»

Жизнь многодетного актера не так уж и отличается от его персонажа в фильме «Главный герой».

Голливудский актер Райан Рейнольдс выпустил фильм «Главный герой», в котором каждый день его персонажа похож на предыдущий (потому что он является запрограммированным ботом в компьютерной игре). В новом интервью 44-летнего артиста спросили, чем бы он хотел заниматься, если бы у него была такая же повторяющаяся жизнь, как в новой картине.

«С тремя детьми каждый день и так похож на предыдущий. Встаешь, отводишь старшую в школу, кормишь остальных, приводишь из школы, идешь в спортзал. Помыть — повторить», — цитирует ответ звезды издание Wday.

Напомним, Райан уже почти девять лет женат на актрисе Блейк Лайвли, у них подрастают трое дочерей 6-летняя Джеймс, 4-летняя Айнез и 2-летняя Бетти. В предыдущих интервью мужчина рассказывал, что они с супругой оба из многодетных семей, поэтому и сами хотели много детишек. И хотя паре достаточно непросто совмещать родительские обязанности и работу, артисты счастливы иметь троих малышек.

«У меня растут три дочки, и теперь я смотрю на сценарии с точки зрения того, как та или иная история отзовется у них. Новый взгляд дает новые перспективы для творчества, и я им благодарен», — говорит Рейнольдс.

Кстати, недавно актер радостно сообщил, что у «Главного героя» будет сиквел.

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