У «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом будет сиквел

Вышедший в российских кинотеатрах 11 августа фильм «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом показал хорошие сборы (50 миллионов долларов за первый уикенд), несмотря на то, что это новая оригинальная история, а не продолжение какой-либо франшизы. И хотя сюжет картины получился самодостаточным и завершенным, ее успех у зрителей тут же запустил интерес ко второй части. И, судя по всему, она будет.

На выходных исполнитель главной роли сообщил в Twitter, что компания Disney согласилась снять сиквел. По словам Рейнольдса, он обсуждал эту возможность с медиамагнатами три года. Но, похоже, что последнее слово в полемике осталось за рейтингами картины. Режиссер «Главного героя» Шон Леви ретвитнул актера и подтвердил подготовку второй части.

Aaaannnnd after 3 years messaging #FreeGuy as an original IP movie, Disney confirmed today they officially want a sequel. Woo hoo!! #irony pic.twitter.com/85mMxW4owx

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 14, 2021