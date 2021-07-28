«Сама прекрасно смогу воспитать»: Семенович готова стать мамой, даже если не найдет мужа

41-летняя певица Анна Семенович заморозила свою яйцеклетку, чтобы иметь возможность родить тогда, когда захочет. В своих интервью бездетная артистка не скрывает, что хочет найти достойного мужчину, чтобы завести с ним детей. Но ведь может статься и так, что у звезды не получится этого сделать. Что тогда? Будет ли Анна рожать и воспитывать ребенка одна? На этот вопрос женщина отвечает положительно.

«Если так случится, что я не встречу мужчину своей мечты, а захочу стать мамой, я это обязательно сделаю. Уверена, что я сама прекрасно смогу воспитать ребенка, я к этому готова и морально, и материально. Повторюсь, что, конечно, мечтаю родить от любимого и любящего мужчины. Но в жизни все может быть. Я взрослая самостоятельная женщина, уверенно идущая по жизни, самодостаточная, которая точно сможет воспитать хорошего достойного человека. Во всяком случае, я очень буду стараться», — цитирует Семенович издание WomanHit.

Певица добавила, что будет замечательной мамой. По ее словам, в 30 лет она, возможно, была еще не готова к рождению детей, но в нынешнем возрасте уже точно «созрела».

Анна отметила, что много лет увлекается психологией, прочла ряд развивающих книг и достигла психологического здоровья. Эти факторы, по ее мнению, позволят ей воспитать такого же здорового и счастливого ребенка. Певица уверяет, что научилась любить себя и окружающих, поэтому и своему малышу сможет дать очень много любви.

Осталось только мужчину найти…

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