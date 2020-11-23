«Буду очень хорошей мамой»: 40-летняя Семенович готовится к рождению ребенка

Певица Анна Семенович стала героиней YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». Ведущий затронул тему материнства, и звезда рассказала, что в свои 40 лет решилась на важный жизненный шаг. Девушка готова стать мамой и для этого заморозила яйцеклетки.

«Теперь я как бы спокойна. Я сделала это один раз и сделаю чуть попозже еще раз», — призналась Семенович. И объяснила: «Выдохнула. Потому что действительно знаю, что так давит социум: «Когда же ты родишь? Что же ты не рожаешь?» Я считаю, что я созрела к детям только сейчас», — призналась артистка.

Певица отметила, что сожалеет об одном: заморозить клетки нужно было пораньше. А вот о том, что стать матерью стоило раньше, не переживает. Дело в том, что она не была готова к материнству. И ответственность за это эстрадная дива возложила на спорт. Полжизни она посвятила фигурному катанию и сама не видела детства.

«Я так долго зрела, я вот наконец сейчас созрела. Я проработала себя, я проработала свою голову, я теперь знаю, как объяснить ребенку что-то, я читаю детские книги психологические, я себя готовлю», — рассказывает артистка. И подчеркивает: «Буду очень хорошей мамой. Я это знаю».

О процедуре криоконсервации яйцеклеток мы подробнее узнали у кандидата медицинских наук Бориса Лордкипанидзе, репродуктолога, эксперта по вопросам репродуктивного здоровья. Доктор согласился с тем, что замораживать материал лучше как можно раньше. Оптимальным он назвал возраст 25 лет. И объяснил, почему:

«Чем раньше яйцеклетки забираются, тем более они здоровые и тем более полноценные. Не зря же говорят, что с возрастом риск рождения детей с синдромом Дауна и какими-то генетическими отклонениями повышается. Он повышается из-за того, что ДНК этих самых яйцеклеток страдает, и соответственно происходят эти самые поломки. Поэтому, чем раньше мы заберем яйцеклетки, тем выше шансы, что у нас родится здоровый ребенок», — пояснил эксперт.

Борис Лордкипанидзе рассказал, что сама процедура заморозки яйцеклеток состоит из нескольких этапов.

«В целом это цикл мероприятий, который можно разделить на три этапа. Первый — это предварительное обследование, чтобы исключить наличие каких-либо заболеваний, которые препятствуют гормональной стимуляции организма. Далее — сама процедура гормональной стимуляции, то есть экзогенное введение гормонов, и третий этап — это непосредственно забор яйцеклеток в операционной», — поведал репродуктолог.

Справка Teleprogramma.pro:

Борис Лордкипанидзе — акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ.