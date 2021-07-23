«Никто не знает, сколько у меня детей»: Роман Курцын оградил семью от внимания прессы

Звезда сериалов «Меч», «Корабль» и «Фитнес», 36-летний актер Роман Курцын принципиально не говорит в интервью о жене и детях. Артисту претит, когда артисты делают свою личную жизнь достоянием общественности, особенно когда дело доходит до «грязного белья».

«Никто не знает, сколько у меня детей, как их зовут, где они учатся и как выглядят. И дети мои счастливы. Они спокойно могут гулять, наслаждаться жизнью, — поделился Роман с изданием WomanHit. — Когда мама-актриса показывает своих детей в соцсетях, мне их жалко. Поэтому мы с женой решили, что моей личности нет нигде: ни в СМИ, ни на ток-шоу, ни в соцсетях».

Актер посетовал, что у нынешних детей из-за Интернета и гаджетов нет нормального детства. Курцын отметил, что его поколение мальчишек мечтало стать космонавтами и спасателями, а сегодняшние дети хотят быть блогерами, плоты не строят и по деревьям не лазают.

Напомним, со своей женой Анной Роман познакомился, когда учился в Ярославском театральном институте. Несмотря на известность, которую актер заработал большим трудом, он продолжает жить в Ярославле и перебираться в Москву не стремится.

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