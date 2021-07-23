«У нас такого не было»: Роман Курцын вспомнил, как боевики 90-х вдохновляли мальчишек на спорт

Актер рассказал, как он много лет пытался закрепиться в отечественном кинематографе со своей спортивной фигурой.

36-летний актер Роман Курцын активно пользуется своей спортивной подготовкой в кино. Мужчине нередко достаются роли спортсменов, тренеров, правоохранителей, спасателей. Причем в начале карьеры он осознанно сделал ставку на красивое тело и практические навыки.

«Я смотрел все, что выходило тогда. И понял, что нет героев, они где­-то в девяностых остались. Там, где Дима Певцов был «По прозвищу Зверь». А дальше — провал. Нет такого героя, на которого хочется быть похожим. Милиционеров и военных играли толстеющие мужики, которым сложно бегать с одышкой, которые не умели драться и держать пистолет, — рассказывает Курцын в новом интервью. — Я понял, что это конкретный ход: экшен. Приходил на пробы и говорил: «Я знаю, что вы, наверное, меня забудете, но я сделаю то, что никто из актеров не сделает». И крутил сальто, садился на шпагат. Сначала говорили: «Вы спортсмен или кто?» А я не понимал, почему нельзя объединить это?»

Первые десять лет карьеры Роман бился за каждую роль, и его физическая форма откровенно мешала ему на кастингах. Киношникам требовался простой парень, похожий на соседа рядового телезрителя, а не молодой Рэмбо. Успех пришел к Курцыну только после сериала «Корабль» (2014–2015), где актеру наконец удалось показать тот образ, который он пытался продвинуть, — спортивного парня, умеющего и драться, и плавать, и бегать, и прыгать, и стрелять.

«Помню, боевики, на которых я вырос. Посмотришь такое кино — и хочется сразу выйти во двор, начать заниматься спортом и бороться со всем мировым злом. Американские фильмы девяностых хоть и дурацкие, но посыл в них очень верный. У нас такого не было. Сейчас наконец стали появляться фильмы с правильным посылом, что спорт — это хорошо, а курение и алкоголь — это плохо», — цитирует Курцына издание WomanHit.

Одна из последних работ актера — сериал «Ле.Ген.Да», где он играет звезду смешанных единоборств, свергнутую со спортивного олимпа, но сумевшую подняться. Роман говорит, что для него это «роль мечты» — настоящий супергерой, с силой воли и характером.

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