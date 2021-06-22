«Хотела говорить о важном»: Анна Хилькевич выпустила свою первую песню

Актриса Анна Хилькевич решила попробовать себя в музыке и 22 июня выпустила свой дебютный сингл «Рассвет», сразу вместе с клипом к нему. Учитывая дату, видео посвящено Великой Отечественной войне и больше похоже на короткометражный фильм. Сама Анна сыграла фронтовую медсестру, в паре с ней снялся и спел блогер-спортсмен Александр Зарубин.

«Я не хотела, чтобы это было что-то тривиальное. Я хотела говорить о важном, о нужном. Любое творчество должно цеплять душу», — рассказала Хилькевич о своей песне.

Она добавила, что ее голос не претерпел никакой обработки, его оставили таким же, каким записали в студии. В конце музыкального ролика сказано, что он посвящен всем женщинам, спасавшим солдат на фронтах Великой Отечественной.

Напомним, что многие подписчики актрисы раскритиковали эту ее роль за слишком красивые для 40-х годов губы. В ответ Анна рассказала, что в ее губах уже давно нет никакого геля.

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