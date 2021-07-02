Стало известно, кто заботится о дочерях МакSим, пока певица лежит в коме

Певица МакSим уже почти две недели находится в искусственной коме, пока врачи пытаются вылечить ее легкие. На фоне того, как вся страна беспокоится за жизнь и здоровье молодой артистки, не менее важен вопрос, кто же заботится о ее детях, пока звезда лежит в клинике без сознания.

Напомним, в 2009 году певица родила дочь Александру от своего мужа Алексея Луговцова, с которым потом рассталась. В 2014-м у нее родилась дочь Мария от бизнесмена бизнесмена Антона Петрова. В последние годы МакSим воспитывала девочек сама.

Однако после того как она попала в клинику, заботу о ее детях взяли не их отцы, а бабушка — Светлана Викторовна Максимова, мать артистки. Об этом сообщает издание Woman.ru, ссылаясь на собственные источники. Женщина старается занять внучек, чтобы они не впадали в грусть. Помогает ей приходящая няня, которая заботится от шестилетней Маше.

При этом довольно любопытно, что МакSим не считала свои отношения с матерью достаточно близкими. Всему виной ее скрытный характер.

«Даже с мамой я не могу толком поговорить по душам. Если сейчас я ей позвоню со словами: «Мамочка, привет, как у тебя дела?», она, скорее всего, подумает, что я сошла с ума. Родители, к счастью, относятся к этому с пониманием», — цитирует издание одно из прежних интервью звезды.

Редакция Teleprogramma.pro искренне желает, чтобы певица поправилась и поскорее вернулась к своим дочерям.

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