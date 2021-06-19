Состояние начало ухудшаться: певица МакSим находится в больнице в искусственной коме

Несколько дней назад исполнительницу на скорой увезли в больницу.

Певица МакSим находится в данный момент в состоянии искусственной комы. Об этом в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила ее пиар-директор Яна Богушевская.

«Ее ввели в искусственную кому, чтобы не возникло кислородного голодания. Мы все переживем. Паниковать не стоит. Это нужно было сделать, чтобы прочистить ее легкие. С ней сейчас находится лучшие врачи. Она лежит в хорошей клинике. Будем дальше смотреть на ее состояние. Сейчас все силы направлены на прочищение легких». Яна Богушевская

Известно, что несколько дней назад звездная исполнительница почувствовала себя плохо, но не стала отменять выступление. Прошло еще несколько дней и ее пришлось экстренно госпитализировать. У нее диагностирована пневмония и 40 процентов поражения легких. Певица подхватила коронавирус.

Заметим, что организм звезды в последние годы не в лучшем состоянии. Он ослаблен из-за того, что несколько лет назад она угодила в аварию и долго восстанавливалась.

Смотрите также: