«Общаться с ребенком на равных»: Марина Кравец рассказала о своих родительских принципах

В апреле 2020 года звезда Comedy Club Марина Кравец родила дочь Веронику. Для артистки это был первый ребенок, и спустя год материнства она пришла в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», где подробно рассказала о том, какой из нее получился родитель. 37-летняя телеведущая отметила, что она не позволила себе потеряться в роли матери, но при этом кайфует от нее.

«Я, наверное, одна из тех мамочек, которые никогда не говорят: «Мы уже сделали первый шаг… Мы сегодня покакали… Мы сегодня съели первое яблочко…» То есть, она — отдельный, самостоятельный человек, я — отдельно. Но при том, конечно, мы вместе. И как-то у нас в семье так заведено общаться с ребенком на равных», — отметила Кравец.

Она добавила, что очень много разговаривает с дочерью, но при этом не сюсюкает и называет вещи своими именами, не придумывая уменьшительно-ласкательных вариантов для ребенка. Также она не позволяет дочери играть или смотреть мультики во время еды — данные процессы у Вероники разделены.

Напомним, Марина воспитывает дочь в паре со своим мужем Аркадием Водаховым, который также является продюсером супруги. Пара в браке с 2013 года.

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