Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери. Напомним, малышка появилась на свет в семье юмористки и ее продюсера Аркадия Водахова 9 апреля. Сразу после события Кравец рассказывала, что наследница должна была появиться немного позже, однако что-то пошло не по плану. Изначально Кравец и Водахов ехали в больницу на обследование, но позже медики огорошили будущих родителей просьбой готовиться к судьбоносной встрече.

Спустя некоторое время после появления девочки Кравец вышла на связь со своими коллегами по Comedy Club – Павлом Волей и Гариком Харламовым. Юмористам Марина рассказала, что приняла решение назвать дочь Вероникой. Озвученное стало поводом для шуток.

«Ну хоть кто-то называет детей в честь песен Реввы», — с улыбкой произнес Павел, а затем бросился напевать знакомую всем «Чику», в которой есть строчка: «Моя любовь Вероника».

Кравец также отметила – ей очень повезло родить до того момента, как многие больницы закрылись на карантин.