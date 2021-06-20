«Зачем их так одевать?»: Дмитрий Тарасов нарядил дочерей в одинаковые платья не по размеру

В одной из последних публикаций личного микроблога футболиста Дмитрий Тарасова появился совместный снимок знаменитости с его дочерьми от Анастасии Костенко. Примечательно, что поклонники спортсмена дали негативные оценки этому фото.

По словам фанатов, такие платья уже никто не носит. Несмотря на то, что наряды были украшены модными воротничками Клодин, которые так часто выбирают знаменитости.

Отметим, что Тарасов предпочел для Миланы и Евы нежно-голубые платья. Подол с воланами, рюши и драпировка не понравились фолловерам футболиста.

«Платья такие большие, некрасиво», «Боже, а что за размер? И платья старинные», «У Насти полностью отсутствует чувство вкуса! Как можно было девочек нарядить в такие бесформенные платья!», «Почему девочки в таких огромных им платьях?», «Очень странные платья на девочках. Они на два-три размера больше? Как будто на вырост купили», «Да, платья реально идиотские… Во времена Ленина на черно-белых фото были подобные наряды», «Зачем их так одевать?», — написали негодующие поклонники Тарасова в комментариях под фото.

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