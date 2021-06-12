«Плачу и кричу от счастья!»: Эвелина Бледанс поздравила сына с победой на «Кинотаврике-2021»

Артистка Эвелина Бледанс разместила на своей странице свежее фото единственного сына Семена. Примечательно, что под снимком знаменитость оставила сообщение с трогательными словами.

Бледанс рассказала, что ее Сема стал победителем в Международном фестивале детского и юношеского кино в Сочи «Кинотаврик». Мальчик получил первое место за создание лучшего сценического образа.

Отметим, что Семен выступил в образе Пьеро. Малыш спел песню про Мальвину. Костюм, который помогала создавать сама Эвелина, очаровал судей.

«Сема, ты гениальный! Спасибо тебе и Элечке», — подписал на дипломе первой степени хореограф и член жюри Андрей Сергиевский.

По словам Бледанс и эмоциям мальчика на фото, стало понятно, как Семен был рад такой награде. К слову, в качестве заслуженного приза малыш попросил у мамы праздничный ужин — картошку-фри с кетчупом.

«Поздравляйте! Победитель! Первая большая вершина взята! «Кинотаврик-2021». Плачу и кричу от счастья! Мой Сема!», — написала радостная Эвелина в комментариях под фото.

Поклонники актрисы поддержали Сему и его маму и пожелали мальчику дальнейших успехов:

«Сему с победой! Молодец!», «Поздравляю Семена! Молодец!», «Браво! От души и с добрым чувством».

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