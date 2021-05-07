«И вкусно, и весело»: Эвелина Бледанс устроила пикник во дворе особняка и накормила гостей пловом из казана

Звезды обожают майские праздники, во время которых принимают гостей, устраивают пикники и веселятся.

Звезда экрана Эвелина Бледанс известна еще и как гостеприимная, очень радушная и хлебосольная хозяйка. В эти майские дни она собрала во дворе своего особняка друзей. Компания прекрасно провела время. А главным угощением стола стал плов, который готовился в настоящем казане на открытом огне в зоне.

В Instagram Эвелина Бледанс поделилась видео, на котором запечатлено, как она принимает гостей, в числе которых был популярный в 90-х годах исполнитель Шура. Поклонники заподозрили, что это именно он и готовил плов, поскольку вокалист известен еще и как кулинар. Некоторое время назад он даже вел шоу «Твори еду», во время которого, в частности, делился секретами приготовления плова.

«И вкусно, и весело, и душевно в вашей компании. Все замечательно», «Вы лучшая!», «Хоть где-то мы увидели Шурочку за последнюю неделю. А то он где-то подевался. Ни слуху, ни духу!», «Шура — вообще классный и позитивный человек!» — прокомментировали подписчики видео в Instagram Эвелины Бледанс.

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