«Успевает и хорошо учиться, и кататься на льду»: Ирина Слуцкая похвасталась успехами повзрослевшей дочери

Телеведущая Ирина Слуцкая опубликовала в своем микроблоге фото дочери с аттестатом об окончании начальной школы.

Напомним, недавно певица Зара тоже поздравила своего ребенка с переходом в среднюю школу и окончанием учебного года.

«Варюха врывается в пятый класс. Ура, мы закончили начальную школу! В дневнике одни пятерки и четверки. Моя умница, успевает и хорошо учиться, и кататься на льду. Варвара, я тобой очень горжусь. Продолжай в том же духе, а я всегда помогу. В добрый путь! В новую жизнь, в среднюю школу. Люблю, целую, обнимаю», — написала Ирина в комментариях под фото.

К слову, Слуцкая показала снимок повзрослевшей Варвары. Девочка в платье с цветочным принтом позировала для мамы с грамотами и аттестатом.

Поклонники знаменитости похвалили Ирину за воспитание такой умной и старательной дочери:

«Однозначно, Варя, молодец!», «Красивая какая», «Умница! Кататься и учиться — это очень тяжело!», «Молодец, и не просто, а большая молодец», «Какая дочка красавица и умница выросла».

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