«Обалденные»: Слуцкая поделилась рецептом картофельных зраз с грибами

Ирина Слуцкая ведет в своем Instagram постоянную рубрику, посвященную приготовлению самых разных блюд. В последнее время кулинарные навыки все чаще и чаще оттачивает ее сын Артем. На этот раз мальчик приготовил картофельные зразы с грибами.

«Как же все-таки классно, когда сын может накормить всю семью. Сегодня он приготовил обалденные картофельные зразы с грибами», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: отварной картофель, зубчик чеснока, лук, яйцо, шампиньоны, мука, соль, перец, подсолнечное масло.

Способ приготовления: обжариваем в масле лук. Добавляем нарезанные шампиньоны, выдавливаем зубчик чеснока. Перемешиваем. Мнем картофель, добавляем яйцо и 2 ст.л. муки. Если этого будет мало, можно добавить еще. Формируем картофельные «блинчики» и кладем на доску, присыпанную мукой. В центр помещаем грибную начинку и заворачиваем в форму мини-чебурека. Обжариваем зразы с обеих сторон.

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