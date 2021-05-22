«Дима, потрогай елку»: Шепелев призналася, что порой не понимает свою падчерицу

Отец ребенка певицы Жанны Фриске — Дмитрий Шепелев — отметил на своей странице, что ему легче находить общий язык с сыновьями, чем с дочерями.

Напомним, телеведущий воспитывает падчерицу своей избранницы — Ладу. Пока возлюбленная Екатерина полностью посвящает себя новорожденному сыну от Шепелева — Тихону, Дмитрий заботится о дочери жены.

Лада — дочь Екатерины от первого брака. Девочка ходили в один детский сад вместе с сыном Шепелева — Платоном. Малыши познакомили свои родителей. Поэтому Дмитрий благодарен девочке. Он старается быть малышке настоящим другом и наставником. При этом он признается, что ему очень трудно понимать девочку.

«Три, два, раз сейчас узнаем все про газ», — это я по радио слышала. Смотри, как высоко птицы летают. Даша учится лучше меня. Дима, потрогай елку. У меня руки пахнут иголками. Надо съесть медовик. А где Платон?», — рассказал Дмитрий о неугомонной падчерице.

По словам Шепелева, у девочки в голове столько мыслей. А ее внимание постоянно переключается то на один объект, то на другой:

«Я сейчас играю «не наступи на полоску между плитками», давай идти медленнее. Кстати, скоро будет тополиный пух. Мама сказала, что кормит Тихона. Ты знаешь, что люди возвращаются в прошлое? Сейчас мы проходим спасение экологии планеты. Ты ел ложкой из дерева?».

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