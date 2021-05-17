«Папа заботится о маме»: Шепелев поделился своими принципами воспитания малыша

Недавно телеведущий во второй раз стал отцом.

Недавно телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Сына ему подарила архитектор Екатерина Тулупова. Мальчика назвали Тихон. Новоиспеченный отец проводит время с новорожденным на прогулках, о чем рассказывает в своем Instagram. Там же делится мыслями по поводу воспитания.

«Стать родителем во второй раз — это совсем не то же самое, что в первый… Катя предложила интересную конфигурацию: первый год жизни младенца о нем заботится преимущественно мама, это и понятно. А вот папа в это время заботится о маме. Хотим попробовать. Мне кажется, направление верное», — написал Шепелев.

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Напомним, что у Тулуповой есть дочь от первого брака, которая является ровесницей сына Дмитрия и Жанны Фриске — Платона. Молодые люди познакомились в 2016 году, благодаря своим детям.

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