Сохранять спокойствие и погрозить пальцем: секреты воспитания детей от Кейт Миддлтон

В конце апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятилетие совместной жизни. Они родители троих детей — семилетнего Джорджа, шестилетней Шарлотты и трехлетнего Луи. На публике дети ведут себя так, как и положено королевским особам. Специалисты отмечают, что эта заслуга герцогини, которая воспитывает малышей по-особому. Несколько ее секретов раскрыло издание The Sun.

«У нее прекрасный баланс чувствительности и нежных границ», — сказала автор книги «Спокойный и счастливый малыш», доктор Ребекка Шико.

Она может успокоить ребенка, погладив его по голове, как это было на свадьбе Пиппы Миддлтон в 2017 году, или же строго погрозить указательным пальцем. И самое главное — поговорить с ребенком не с высоты своего роста, а на уровне его глаз. Публика не раз замечала, когда Кейт прибегала к этой уловке, присев рядом с малышом. Герцогиня всегда сохраняет спокойствие, если ее ребенок впадает в истерику. Кроме того, Миддлтон много времени проводит с детьми на природе и покупает им детские книги.

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