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«Лучше поздно, чем никогда»: Кейт Миддлтон и принц Уильям запускают свой YouTube-канал

Об этом герцоги Кембриджские рассказали в Instagram.

«Лучше поздно, чем никогда»: Кейт Миддлтон и принц Уильям запускают свой YouTube-канал
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили сделать еще одну площадку в соцсетях. Они запускают свой YouTube-канал. Об этом герцоги Кембриджские рассказали в Instagram, где опубликовали видеонарезку с разных мероприятий.

«Лучше поздно, чем никогда. Теперь мы  на YouTube», — гласит подпись к видеоролику.

Меньше чем за сутки на их канале появилось более 250 тысяч подписчиков, а первое видео посмотрели более 60 тысяч раз.

В то время пока Кейт и Уильям решили идти в ногу со временем и активно развивают свои соцсети, Меган Маркл и принц Гарри, наоборот, отказались от любых появлений в них.

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