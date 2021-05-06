«Лучше поздно, чем никогда»: Кейт Миддлтон и принц Уильям запускают свой YouTube-канал

Об этом герцоги Кембриджские рассказали в Instagram.

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили сделать еще одну площадку в соцсетях. Они запускают свой YouTube-канал. Об этом герцоги Кембриджские рассказали в Instagram, где опубликовали видеонарезку с разных мероприятий.

«Лучше поздно, чем никогда. Теперь мы на YouTube», — гласит подпись к видеоролику.

Меньше чем за сутки на их канале появилось более 250 тысяч подписчиков, а первое видео посмотрели более 60 тысяч раз.

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В то время пока Кейт и Уильям решили идти в ногу со временем и активно развивают свои соцсети, Меган Маркл и принц Гарри, наоборот, отказались от любых появлений в них.

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