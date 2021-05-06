«Сейчас все идет через Интернет»: после интервью Саевой Лещенко заговорил о воспитании

Люди старшего поколения были возмущены, когда популярный блогер из TikTok, 21-летняя Дина Саева рассказала в интервью Ксении Собчак, что получила 200 тысяч рублей за поздравление ветеранов в социальной сети (еще и назвала эти деньги «копейками»). Teleprogramma.pro обратилась к возрастным звездам с вопросом, нормально ли брать день за поздравление с Днем Победы.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко ответил, что нет, и добавил, что для его поколения 9 Мая — это не коммерческая история. Почему же не всей молодежи передалось такое отношение?

«Это можно воспитать только в семье, — сказал известный певец. — Раньше нас воспитывала школа, семья, общество, а сейчас все идет через Интернет. Если в семье нормальное отношение, чтут традиции, хранят память о том событии, которое нам подарило жизнь, то таких вопросов не возникает».

В то же время 79-летний артист отметил, что сейчас настало время, когда каждый сам делает выбор и менять чьи-то убеждения уже не принято. Но семья и школа, по его мнению, все-таки должны работать в том направлении, чтобы священные темы не становились коммерческими.

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