Прилучный рассказал, как мать помогла ему вырасти из сорванца в известного актера

Юность известного актера Павла Прилучного прошла в Сибирском городе Бердске. Будущая звезда кино рос в неблагополучном районе, и пределом его мечтаний была работа механиком. В новом интервью артист рассказал, что выглядел как лысый гопник и был заводилой среди ребят, мог легко сагитировать мальчишек пойти бить окна. Никаких планов по покорению высот у юного Паши не было, и он вполне мог вырасти обычным сибирским работягой.

За то, что в итоге стал звездой и не остался в Бердске, Прилучный благодарит свою мать Любовь Юрьевну.

«Мама занимала мое время так, чтобы не было свободных часов. Я учился с восьми утра и до девяти вечера. Она же отправила меня в театральное училище. Я хотел поступать в хореографическое, танцевал с детства», — вспомнил Павел для Ok Magazine.

Когда мать привезла будущего артиста в театральное училище в Новосибирск, парень сначала скептически отнесся к этому месту. Но на прослушивании его своим выступлением зацепил другой мальчик. Понаблюдав за тем, как харизматичный юноша управляет зрителями, Прилучный тоже захотел этому научиться и понял, что именно этим ему будет интересно заниматься по жизни.

Актер добавил, что его собственная дочь — 5-летняя Мия — пошла в него характером. По его словам, она растет «оторвой» и «бандиткой». А вот сын Тимофей получился очень серьезным и рассудительным. В этом он пошел в свою мать Агату Муцениеце, с которой актер сейчас в разводе.

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