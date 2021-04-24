«Вот-вот начнет»: Анастасия Решетова уверена, что сын скоро заговорит

В Stories личного микроблога модели Анастасии Решетовой появился видеоролик, в котором молодая мамочка разговаривает с сыном Ратмиром. Примечательно, что мальчик начал отвечать родительнице.

Малыш хотя еще и не владеет чистой речью, все же пытается произносить первые слова. А Анастасия в свою очередь поддерживает наследника шоумена Тимати. Булка, как ласково называет, телеведущая сына, уже запомнил слово «мама».

«Вот-вот говорить нормально начнет», — призналась Анастасия.

Решетова записала короткий ролик, в котором мальчик несколько раз повторил слово «мама». Модель очень обрадовалась успехам Ратика. Родительница малыша оценила старания сына. Однако знаменитости хотелось, чтобы годовалый ребенок смог выговаривать более сложные слова.

Анастасия вместе с мальчиком рассматривали книжку с крупными буквами и разнообразными машинами. Ранее Решетова отмечала любовь Ратмира к автомобилям. Анастасия сказала, что эта черта досталась малышу от мамы. Так как сама модель уверенно водит крупногабаритный Гелендваген. А также девушка обожает мотоциклы и быструю езду.

«Понятно, что я мама. А где трактор, Рать?», — обратилась к мальчику Анастасия.

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