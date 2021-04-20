«Люблю street wear»: Решетова примерила платье-рубашку и ботфорты на толстой подошве

Анастасия Решетова не скрывает, что начинала свою карьеру как блогер и участница конкурсов красоты. Она стала «1-й вице-мисс Россия» в 2014 году. Вскоре после этого девушка стала встречаться с Тимати. Однако их роман закончился расставанием. Даже рождение сына Ратмира не спасло их отношения. Однако теперь она строит карьеру ведущей шоу «Ты_топ-модель». Брюнетка давно интересуется модой и не раз участвовала в фотосессиях.

Порой Анастасия дает советы и делится наблюдениями с поклонниками. Накануне она решила показать свои весенние обновки. Бывшая девушка Тимати сначала облачилась в платье-рубашку с принтом и черные ботфорты на толстой подошве. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Также Решетова примерила необычный черный костюм с жакетом на запах. Она дополнила его ботильонами с открытым носом.

«Люблю street wear и очень радуюсь, когда нахожу российские премиум-бренды с подобной стилистикой», — призналась звезда. «Мне импонирует осознанность бренда — современные технологии в изготовлении минимизируют экологический след. Для меня это важно. Рада, что российский street wear может задавать тренды и создавать вещи, которые действительно хочется носить», — поделилась она.

Поклонники отметили, что Анастасия выглядит стильно. Однако еще недавно она миксовала платки и платья в пол. Многие посчитали, что телеведущей стоит определиться с тем, что ей нравится носить. «Какие крутые ботфорты!», «Роскошный образ», «Обожаю такой стиль», «Прекрасно выглядите», «Когда в черном худышка!», «Черный костюм классный», — прокомментировали пост подписчики.

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