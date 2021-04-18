«Каждый вечер у нас уговоры»: Ксения Бородина пожаловалась на капризы дочерей

Телеведущая Ксения Бородина разместила свежий снимок дочерей Теоны и Маруси в своем микроблоге. Знаменитость дополнила фото историей о непростых буднях мамочки.
Жена бизнесмена Курбана Омарова запечатлела дочерей в цветных пижамах. Также Бородина отметила, что девочки порой совсем отказываются выполнять требования родителей.
«Каждый вечер у нас уговоры, старшую — во время лечь спать, младшую — мыться и спать. 33 отговорки, чтобы этого не делать. Попить и в туалет — это уже классика, теперь еще появилось «очень хочу хлебушка», и это уже ритуал. Перед сном надо порезать хлеб на маленькие кусочки и молочко. Какие истории придумывают ваши дети, и какие задания вам раздают, чтобы не спать?» — поинтересовалась Бородина у своих подписчиков.
Поклонники Ксении поддержали телеведущую и рассказали о самых популярных детских капризах перед сном:
«У нас тоже хлебушек с колбаской», «Поесть перед сном — это святое», «О, да! У нас ситуация один в один. И возраст девочек совпадает: пять и одиннадцать лет. Чтобы уложить — целый квест нужно пройти. А в конце еще и дергающийся глаз можно получить».