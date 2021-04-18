«Каждый вечер у нас уговоры»: Ксения Бородина пожаловалась на капризы дочерей

Жена бизнесмена Курбана Омарова запечатлела дочерей в цветных пижамах. Также Бородина отметила, что девочки порой совсем отказываются выполнять требования родителей.

«Каждый вечер у нас уговоры, старшую — во время лечь спать, младшую — мыться и спать. 33 отговорки, чтобы этого не делать. Попить и в туалет — это уже классика, теперь еще появилось «очень хочу хлебушка», и это уже ритуал. Перед сном надо порезать хлеб на маленькие кусочки и молочко. Какие истории придумывают ваши дети, и какие задания вам раздают, чтобы не спать?» — поинтересовалась Бородина у своих подписчиков.