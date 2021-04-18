По последней моде: Бородина вслед за Валерией облачилась в платье с рукавами-окороками

Российские звезды подхватили мировой тренд на рукава-окорока, о которых рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. По мнению стилиста, такие наряды всегда выглядят нарядно и привлекательно. Кроме того, они успешно решают проблему излишне широких бедер, перетягивая на себя внимание. Однако ими не стоит увлекаться обладательницам спортивных фигур с широкими плечами, в этом случае силуэт может выглядеть слишком мощно.

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В модном платье с рукавами-окороками уже отметилась ведущая Ольга Бузова, которая выбрала белое платье-жакет. А также певица Валерия, которая приобрела сразу две модные вещи – желтое платье и белый костюм. Оба наряда имели схожесть не только в рукавах, но и в цветочном принте. Он, к слову, тоже в тренде, о чем тоже говорила Эвелина Хромченко.

Не устояла перед соблазном примерить актуальный наряд и Ксения Бородина, она отметилась в свете в красном силуэтном платье с рукавами-окороками, выбрав модель с кареобразным вырезом.

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