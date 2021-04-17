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«Она сама пришла»: Рита Дакота рассказала о новом увлечении дочери

Мия Соколовская стала медитировать вслед за мамой.

«Она сама пришла»: Рита Дакота рассказала о новом увлечении дочери
Рита Дакота. Фото: Instagram.com/ritadakota

Исполнительница Рита Дакота отметила, что недавно ее дочь от музыканта Влада Соколовского стала заниматься медитацией.

Певица опубликовала пост на своей странице в Сети, где показала фотографии медитирующей Мии. Малышка в серой майке и белоснежных шортиках в голубую полоску собрала волосы в небрежный пучок. Девочка села в позу лотоса и закрыла глаза.

«Медитация — это лучшее, что может случиться с каждым из вас. Мия солидарна (P.S. Предвосхищая вопросы, она сама пришла, села, провела в практике пять минут и вернулась к своей утренней каше, никто ее не учил и не звал. Она просто все повторяет за своей семьей, а в нашей семье все медитируют, включая бабушек и дедушек)», — объяснила Рита.

Артистка также добавила, что ее возлюбленный — клипмейкер Федор Белогай — стал профессиональным учителем йоги и медитации. Уроки знаменитости платные. Однако почти вся выручка знаменитости идет на благотворительность.

«Часть выделенных денег с продаж мы смогли проинвестировать в ремонт детского дома на Сумбе», — резюмировала Дакота.

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