«Знаю, как найти в себе опору»: Рита Дакота рассказала, как пережить развод

В одной из последних публикаций личного профиля исполнительницы Риты Дакоты появились свежие советы от артистки. Бывшая жена Влада Соколовского отметила, что помогает ей оставаться сильной и энергичной женщиной.

Рита заявила, что недавно к ней обратилась за помощью девушка в разводе. Суды, предательство любимого человека — все это привело знакомую Дакоты к эмоциональному истощению. Рита постаралась вернуть прежние силы подруги, а заодно поделиться со всеми секретами своего восстановления.

«Я не гуру, не «Сойка пересмешница разводов», и мое расставание не было самым экологичным, я бы многое в нем изменила, отмотай время назад. Но я точно знаю, как найти в себе опору, как не сдохнуть, не впасть в жертву, не вернуться туда, где тебе кранты, не разрушить свое ментальное здоровье окончательно, и по итогу выйти оттуда не только живой, но и счастливой», — написала Рита в своем микроблоге.

Артистка подчеркнула, что разрабатывает свою собственную методику. Пока она не стала публиковать все подробности личного эксперимента. Однако общие рекомендации пострадавшим все же назвала.

Так, певица советует высыпаться, совсем отказаться от алкоголя, питаться преимущественно легкой растительной пищей, хотя бы в самый пик стресса и медитировать.

«Медитируйте (в идеале глубокие, мощные, серьезные медитации, как Фед дает у себя или в любой другой мощной программе по медитациям)», — резюмировала Рита.

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