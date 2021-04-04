«Есть куда расти»: Ксения Бородина похвасталась спортивными достижениями дочерей

Телеведущая пришла поболеть за детей на соревнования по художественной гимнастике.

Жена бизнесмена Курбана Омарова — Ксения Бородина — опубликовала в своем микроблоге два видеоролика со своими детьми в главной роли.

Ксения записала показательные выступления дочерей на соревнованиях по художественной гимнастике. Бородина по очереди наблюдала вначале за старшей Марусей, а потом за младшей Теоной.

Девочки выступали с групповыми упражнениями. Если Маруся танцевала с гимнастическими предметами, то малышка Теона исполнила номер без обруча или ленты. Некоторые движения Теи, по мнению Бородиной, были не совсем уверенными.

Отметим, что девочка не так давно стала заниматься одним из самых грациозных видов спорта. У Теи небольшой соревновательный опыт, в отличие от сестры. Однако Ксения уверена, что все победы младшей дочери еще впереди

«Сначала выступление старшей — Мару. Потом выступление младшей — Теоны. Есть куда расти. Ну, мы будем сильно стараться», — отметила Бородина.

К слову, после выступления знаменитость сводила Теону на представление в кукольный театр. По дороге на спектакль малышка призналась, что осталась недовольной соревнованиями. Оказалось, девочке хотелось узнать, какое место она заняла. Однако выступление Теоны и ее группы было лишь показательным.

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