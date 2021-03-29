«Тебе все еще мало?»: мать Джастина Бибера пожурила сына за новую татуировку

28 марта популярный американский певец Джастин Бибер поделился в Instagram новостью о том, что сделал себе новую татуировку. 27-летней парень сходил к известному тату-мастеру и набил персик (точнее смайлик в виде персика) на шею — там, где у него красуется птичка. Таким образом, молодой артист отметил свой новый хит Peaches («Персики»), который выйдет 30 марта.

Если вам после этой новости захотелось возмутиться чрезмерному количеству татуироваок на теле Бибера, то знайте — вы не одни. Вместе с вами негодует мать певца — Петти Маллетт. Она оставила под постом сына комментарий с расстроенным смайликом.

«Тебе все еще мало?» — написала родительница.

Ее «крик души» собрал более 6000 лайков и 400 комментариев. Причем некоторые подписчики звезды всерьез начали давать женщине советы, как отнестись к увлечению ее сына, другие стали доказывать, что он уже взрослый, третьи стали осуждать предыдущих за то, что лезут в чужую семью и так далее.

Напомним, что Джастин Бибер является большим фанатом татуировок, и на его теле уже почти не осталось свободного места. Правда, кусочек кожи на спине молодой человек все-таки сохранил — для того, чтобы посвятить его своим будущим детям.

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