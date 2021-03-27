«Вот кого должны показывать по ТВ»: Кожевникова хочет видеть фигуристок кумирами своих детей

Актриса пожелала, чтобы ее сыновья равнялись на звезд спорта.

Звезды отечественного шоу-бизнеса в восторге от российских фигуристок, занявших весь пьедестал почета на чемпионате мира. К примеру, актриса Мария Кожевникова поблагодарила Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову в Instagram, назвав их выступление историческим событием.

36-летняя артистка и многодетная мама призналась, что была счастлива болеть и переживать за российских фигуристок на соревновании. Будучи мастером спорта по художественной гимнастике, она восхитилась физической подготовкой и грацией наших девушек, но больше всех выделила Щербакову.

Кожевникова поделилась, что 26 марта позволила старшему сыну — 7-летнему Ивану — допоздна смотреть трансляцию чемпионата и не ложиться спать, пока не объявят победителей.

«Хочу, чтобы у моих детей были именно такие кумиры, такие примеры в жизни! Вот кого должны показывать по ТВ, вот от кого наша молодежь должна заряжаться!» — написала актриса.

Мария считает, что именно фигуристки должны быть лидерами по количеству подписок в социальных сетях и призвала своих поклонников подписаться на Щербакову, Туктамышеву и Трусову в Instagram.

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