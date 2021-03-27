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Пополнили кошельки: сколько Щербакова, Туктамышева и Трусова заработали на чемпионате мира

Российские звезды заняли весь пьедестал почета.

Пополнили кошельки: сколько Щербакова, Туктамышева и Трусова заработали на чемпионате мира
Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Фото: Globallookpress.com

Российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова втроем заработали на чемпионате мира в шведском Стокгольме за свои призовые места 144 тысячи долларов, сообщает пресс-служба международного Союза конькобежцев. В переводе на рубли это 11 миллионов.

Анна Щербакова
Анна Щербакова. Фото: Globallookpress.com

При этом обладательница золотой медали Анна Щербакова получила от организаторов соревнований 64 тысячи долларов. Елизавета Туктамышева разбогатела на 47 тысяч, а Александра Трусова, ставшая третьей, получила 33 тысячи.

Заметим, что общий призовой фонд в женских соревнованиях составил 182 тысячи долларов. Это чуть больше тринадцати миллионов рублей. Таким образом, можно сделать вывод, что три россиянки забрали себе большую часть денег, оставив соперницам небольшие суммы.

Напомним, что впервые в истории весь пьедестал на чемпионате мира в женском одиночном разряде оказался российским. Наши фигуристки не оставили своим соперницам никаких шансов. Особенно поражает прогресс Трусовой, которая смогла с двенадцатого места в короткой программе зацепиться за тройку призеров.

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Александра ТрусоваАнна ЩербаковаЕлизавета ТуктамышеваСтокгольмШвеция