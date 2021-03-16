«Нашел себе идеального оператора»: Курбан Омаров показал комнату дочери Теоны

На личной странице бизнесмена Курбана Омарова появилась совместная видеозапись предпринимателя и его дочери Теоны. Отметим, пока мамы не было дома, Тея и Омар устроили необычные игры.

Папа малышки придумал устроить настоящий рум-тур и поделился результатом съемок с подписчиками.

«Пошла запись? Здравствуте, я Курбан Омаров — папа Теоны. И сегодня мы покажем ее комнату. Оператор — Теона. Это все ее друзья, с которыми она спит: Мага, Вага, Бага, Зага… Дальше открываем шкаф. Здесь теонины вещи. Многие уже маленькими стали. Но она все равно с завидной постоянностью их натягивает. Такая вот у нее гардеробщина», — презентовал половину комнаты Омаров.

«Ковер надо показать», — подсказала Теона папе.

Бизнесмен указал на цветовой переход изделия, на которое обратила внимание его дочь. А потом выяснилось, что в комнате малышки не хватает главного аксессуара — горшка.

«Наконец-то я нашел себе идеального оператора. Но есть один минус: он постоянно куда-то отвлекается, и его надо все время ловить. Ребят, у нас еще горшок потерялся. Если кто видел — верните», — написал Курбан в комментариях под видео. View this post on Instagram A post shared by Omarov Kurban (@zimamoscow)

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