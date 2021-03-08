«Мужчинам сложнее выражать»: Курбан Омаров рассказал, как узнать о настоящих чувствах любимого

Муж телеведущей Ксении Бородиной — Курбан Омаров — подсказал женщинам, как укрепить отношения с избранником.

Знаменитость рассказал, как понять, что чувствует мужчина, если он не любит говорить о чувствах. Курбан сразу обозначил, что от подобных бесед мужчина может закрыться еще больше, поскольку говорить о чувствах «сильный пол» не любит. Однако, по словам блогера, это не повод отчаиваться.

«В первую очередь, вы должны понять, что мужчинам сложнее выражать свои чувства. Потому что, к сожалению, нам с детства запрещали чувствовать и открыто выражать свои эмоции. Пока родители думали, что так воспитывают «настоящих мужиков», у мальчиков атрофировалась способность сопереживать. Поэтому, нет, если мужчина не говорит с вами о чувствах, это вовсе не значит, что он вас не любит», — признался Омаров.

Бизнесмен предложил дамам набраться терпения. Курбан уверен, если девушка сможет расположить избранника к себе, если сама будет искренней, то он обязательно растает. А для тех, кто не готов ждать и терпеть, мужчина посоветовал уходить из некомфортных отношений.

«Самое важное — это дать своему мужчине ощущение полного доверия и безопасности», — резюмировал Курбан.

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