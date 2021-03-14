«Это неразрывная связь»: Тимати раскрыл правду на «Холостяке» об отношениях с Решетовой

Рэпер Тимати принял участие в популярном шоу «Холостяк» в качестве главного героя. За его сердце пришли побороться 25 девушек, каждая из которых отличается красотой и харизмой.

После знакомства девушки засыпали музыканта вопросами. Конечно, они не могли не спросить его о прошлых отношениях с Анастасией Решетовой. У пары подрастает сын Ратмир и многим может показаться, что молодые люди вовсе не расстались.

— У нас очень тесные дружеские отношения. Это неразрывная связь, пожизненная, так как у нас есть общий ребенок. Потому что ответственность за детей – на всю жизнь, это серьезная история, — пояснил Тимати.

У Тимати, напомним, также есть дочь Алиса от отношений с моделью Аленой Шишковой. Девочка проводит много времени с мамой Тимура, которая плотно занимается ее развитием.

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