«С маминым помощником»: Олеся Железняк показала повзрослевшего сына

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Сваты» — Олеся Железняк — опубликовала свежее фото с младшим ребенком на своей странице в Сети.

Артистка с огромными пакетами в руках и в обнимку с сыном сфотографировалась недалеко от торгового центра. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» не стала сильно наряжаться. В жизни Железняк привыкла к комфорту и простоте. Вот и за продуктами многодетная мамочка отправилась в спортивных кроссовках, пестрых брюках, длинном пуховике темно-синего цвета и шапке песочного оттенка. А вот аксессуар Олеся подобрала довольно яркий: Железняк отдала предпочтение красной лаковой сумочке на длинном ремешке.

Напомним, что в актерской семье Олеси Железняк и Спартака Сумченко четверо детей: Савелий, Фома, Агафья и Прохор. Именно поэтому в свободное время Железняк постоянно окружает кто-то из ее любимых малышей. К слову, дети потихоньку взрослеют и начинают помогать маме по дому.

«С маминым помощником сходили за продуктами! Готовимся к Масленице!» — подписала фото с сыном Олеся.

Поклонники комедийной актрисы восхитились картиной семейной идиллии:

«Самый лучший, помощник!», «Замечательный помощник у мамы!», «Какие красивые! Мальчишка просто прелесть», «Как это мило!», «Какой у вас красивый сынок!»

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