Съемки «Сватов-7» растянулись уже на четыре года: Олеся Железняк о непростой судьбе сериала

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился фрагмент интервью с актрисой Олесей Железняк, которая в картине сыграла одну из главных ролей. В беседе с Вячеславом Манучаровым она не так давно рассказала о работе над седьмыми «Сватами».

«На Украину нельзя было въезжать. Мы сняли какую-то часть. Какие-то несколько серий. Потом все прикрыли. Потом спустя два года доснимали в Белоруссии. Но не досняли. В феврале снимали кусочки. Должны были доснять летом. Оставалось всего четыре серии. Планировали управиться за два месяца — июль и август. Началась пандемия. Это судьба».

Олеся Железняк

Как сказала Железняк, во время работы было много смешных сцен. «Это называется: вышла девушка и зашла бабушка. Получается, что седьмая часть «Сватов» снимается уже года четыре. Должны доснять летом», — заметила актриса.

Напомним, что нынешним летом, если не случится новых препятствий и казусов, седьмые «Сваты» должны быть наконец-то досняты. На экраны же с большей долей вероятности они выйдут в 2022 году.

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