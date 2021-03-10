«Это такое благословение»: Хлои Кардашьян собирается стать многодетной матерью

Младшая сестра знаменитой Ким Кардашьян — 36-летняя Хлои — мечтает о втором ребенке и уже была бы беременна, если бы не пандемия. Об этом американская телезвезда рассказала в новом интервью. Дело в том, что из-за коронавируса ей сложнее решать свои проблемы с фертильностью: вначале женщина замораживала свои яйцеклетки, потом поняла, что они слишком слабы для этой процедуры, и решила сохранять эмбрионы.

Раз есть готовые эмбрионы, то кто же отец будущего ребенка, спросите вы. Все тот же баскетболист Тристан Томпсон, с которым звезда «Семейства Кардашьян» встречалась три года и рассталась из-за его многочисленных измен. В 2018 году у пары родилась дочка Тру, и вот теперь Хлои хочет подарить ей братиков и сестричек. Только ее желание пока невозможно осуществить из-за пандемии.

«Мой план немного задерживается, — цитирует младшую Кардашьян издание People. — Я определенно хочу больше детей. У меня так много братьев и сестер. Я думаю, это такое благословение — особенно в нынешние времена — иметь члена семьи или людей, с которыми можно играть и на которых можно положиться, и просто иметь друга на всю жизнь».

Напомним, что у Хлои есть две родных сестры и две единоутробных, а также брат. И все они много лет снимаются в популярном реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое решило выпустить последний сезон в 2021 году.

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