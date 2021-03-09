«Я очень хочу детей»: супермодель Кендалл Дженнер пообещала скоро стать матерью

25-летняя девушка - единственная из звездного «Семейства Кардашьян», кто еще не стал родителем.

8 марта вышел трейлер 20-го и последнего сезона популярного американского телешоу «Семейство Кардашьян». Звездный клан собирается подвести итог своему 14-летнему марафону транслирования личной жизни на экраны страны. За прошедшее время участницы реалити превратились из гламурных девчонок, случайно раскрутившихся на ТВ, в светских львиц с мировыми именами, занимающих верхние строчки в списках Forbes. Уже все из них, кроме одной, стали мамами. Из трейлера видно, что теме материнства будет посвящена львиная доля последнего сезона.

В ролике стоит отметить слова супермодели Кендалл Дженнер — единственной из клана Кардашьян, кто еще не обзавелась собственными наследниками. 25-летняя девушка говорит о том, что ей прямо не терпится стать матерью, и скоро это случится.

«Я очень хочу детей, — говорит Кендалл. — Тоже скоро…»

Добавим, что у девушки уже было два романа с баскетболистами, но серьезного шага к свадьбе или рождению детей еще не случалось. Но, глядя на своих сестер, она не хочет оставаться в стороне от семейного счастья. Стоит отметить, что Кендалл находится на пике своей модельной карьеры, в 2017-м она была признана самой высокооплачиваемой моделью мира и «модной иконой десятилетия».

Финальный сезон «Семейства Кардашьян» стартует 18 марта на американском канале E!

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