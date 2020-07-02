«Еще не время раскрываться»: Сябитова дала советы женщинам, как вести себя с новым мужчиной

Телесваха Роза Сябитова считает, что прежде чем женщина сможет по-настоящему полюбить мужчину, она должна его хорошо узнать. 58-летняя телеведущая посвятила свой новый пост Instagram тому, как дама должна собирать информацию о своем кавалере.

Первым делом, она советует меньше говорить и больше слушать партнера. А главное — улавливать, что именно он хочет до вас донести. При этом важно правильно задавать вопросы. Девушке стоит проявить интерес к мужчине и запомнить, что он отвечает, чтобы потом спокойно проанализировать его слова. Сябитова предостерегает от того, чтобы во время беседы критиковать и высмеивать партнера, иначе ему не захочется быть открытым и искренним.

«И не совершайте главную ошибку! — подчеркивает ведущая «Давай поженимся!». — Находясь под впечатлением от мужчины на раннем этапе знакомства, вам захочется поделиться с ним самыми сокровенными мыслями. Не спешите! Еще не время раскрываться».

Сябитова отметила, что «сбор данных» нужен не только для того, чтобы узнать человека, но и для понимания его мотивов — чего он хочет от женщины. Напомним, что сама ведущая была замужем дважды и второго супруга нашла на своей же телепередаче.