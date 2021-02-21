«Пародия на маму»: Анастасия Решетова показала, как Ратмир видит ее со стороны

Бывшая девушка шоумена Тимати опубликовала свежий видеоролик с участием годовалого сына на своей странице. Примечательно, что безобидная запись вызвала опасение отца мальчика.

Тимати, он же Тимур Юнусов, оставил в комментариях к публикации экс-возлюбленной предупреждение. Музыкант после рождения дочери Алисы от модели Алены Шишковой ждал наследника. Когда у него наконец появился сын Ратмир, звездный папа решил воспитывать мальчика в лучших традициях своей семьи. Тимати не терпит чрезмерных ласок с малышом. Поэтому то, что он увидел в профиле Решетовой, знаменитости не понравилось.

«Ведь знал же, что нельзя с тобой сына надолго оставлять», — обратился Тимати к Анастасии.

Тимуру не понравилось, что Ратмир прошелся на цыпочках по комнате, будто бы на каблуках. Некоторые поклонники Решетовой заступились за модель:

«Она из него сделает настоящего, любящего мужчину, без ненужного эго, как у вас», «Вести себя, как быдло и ненавидеть женщин, чья бы корова мычала, а Тимура молчала».

Но были и те, кто выступил на стороне Тимати и даже дал совет бизнесмену:

«Нужно детей рожать от женщин, которые могут чему-то научить, а не с девятью классами образования».

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