«Это было вчера»: Юлия Меньшова показала редкое архивное фото 23-летней давности

Дочь актера Владимира Меньшова — Юлия — разместила в своем аккаунте снимок из семейного альбома. На нем знаменитость запечатлена с годовалым сыном Андреем.

Меньшова призналась, что не заметила, как быстро пролетели 23 года. И сын из маленького комочка превратился в статного мужчину.

«Много раз за жизнь слышала, мол, чужие дети быстро растут. Это ладно. Выяснилось, что и свои — тоже почти мгновенно. 1998 год. Не то чтобы это было вчера, конечно. Но не так давно. А человек уже с усами и бородой много лет ходит и говорит басом», — заявила Юлия.

К слову, подписчики Юлии были удивлены не меньше. Поклонники телеведущей отметили, что Меньшова совсем не изменилась:

«Сын вырос, а мама не изменилась», «Ну такая прелесть, глаз от фото не оторвать! Красивая мамуля!», «Юлия, какая Вы красивая!»,«Вы такая чудесная девочка тут!», «Юлия, а Вы почти не изменились», «Да Вы ведьма!», «Юлия не меняется, с первого взгляда подумала, что с внуком».

Однако нашлись и те, кто заметил, что с возрастом у знаменитости пропали наливные щечки:

«Какая ты серьезная плюшка!».

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