«Здесь правила задаю я»: Меньшова вспомнила слова Максаковой во время самого проблемного интервью

Как отметила телеведущая и актриса, в какой-то момент она просто перестала бороться с ситуацией.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в разговоре с Надеждой Стрелец для ее шоу призналась, что самое сложное интервью в жизни в программе «Наедине со всеми» у нее было с актрисой Людмилой Максаковой.

По ее словам, перед эфиром они мило и дружелюбно разговаривали, но как только началась беседа, как Максакова стала вдруг затыкать Меньшову. При этом телеведущую еще перед эфиром предупреждали, что Максакова — сложный человек и с ней надо вести себя осторожно.

В какой-то момент ситуация и вовсе стала выходить из-под контроля. Максакова стала угрожать, что программа с ее участием просто не выйдет в эфир.

«Я перестала бороться с ситуацией. Она сказала: «Здесь правила задаю я». «Окей», — ответила я. — Вопросы задаю я, а правила — вы».

Юлия Меньшова

Напомним, что Людмила Максакова уже несколько лет не общается со своей дочерью — оперной дивой Марией Максаковой. Недавно певица приезжала из Киева в Россию, но помириться с родительницей так и не смогла.

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